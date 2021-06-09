У сообщника напавшего на Макрона экстремиста нашли оружие и "Майн кампф" Гитлера

Во время обыска у одного из подозреваемых по делу о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба", запрещена в России. — Прим. Лайфа). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает BFM TV.

"Мы обнаружили оружие и экземпляр "Майн кампф" во время обысков в доме второго подозреваемого, который вёл видеосъёмку во время нападения его сообщника на Макрона", — заявил собеседник телеканала, однако не уточнил, о каком конкретно типе оружия идёт речь.