У сообщника напавшего на Макрона экстремиста нашли оружие и "Майн кампф" Гитлера
Как стало известно, мужчина осуществлял видеосъёмку, когда его приятель отвесил пощёчину французскому президенту.
Фото © Pixabay
Во время обыска у одного из подозреваемых по делу о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба", запрещена в России. — Прим. Лайфа). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает BFM TV.
"Мы обнаружили оружие и экземпляр "Майн кампф" во время обысков в доме второго подозреваемого, который вёл видеосъёмку во время нападения его сообщника на Макрона", — заявил собеседник телеканала, однако не уточнил, о каком конкретно типе оружия идёт речь.
Как ранее писал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Два человека были задержаны. Позднее стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину. По словам специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, вероятно, сотрудников охраны главы республики уволят, поскольку именно они допустили промах в работе.
Лента новостей
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна
сегодня в 11:30
Употребляла наркотики и зарабатывала проституцией: Лайф узнал о самарской горе-матери, уронившей с балкона трёхлетнюю дочь
сегодня в 11:26
Шойгу сравнил военкоматы с театральными гардеробами и приказал навести порядок
сегодня в 11:17
Комментариев: 0