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У сообщника напавшего на Макрона экстремиста нашли оружие и "Майн кампф" Гитлера

Как стало известно, мужчина осуществлял видеосъёмку, когда его приятель отвесил пощёчину французскому президенту.

9 июня, 11:36

Фото © Pixabay

Во время обыска у одного из подозреваемых по делу о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона полиция обнаружила оружие и экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба", запрещена в России. — Прим. Лайфа). Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает BFM TV.

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Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной

"Мы обнаружили оружие и экземпляр "Майн кампф" во время обысков в доме второго подозреваемого, который вёл видеосъёмку во время нападения его сообщника на Макрона", — заявил собеседник телеканала, однако не уточнил, о каком конкретно типе оружия идёт речь.

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Начальник охраны Ельцина оценил организацию защиты получившего пощёчину Макрона

Как ранее писал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Два человека были задержаны. Позднее стало известно, какое наказание грозит французу, отвесившему Макрону пощёчину. По словам специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, вероятно, сотрудников охраны главы республики уволят, поскольку именно они допустили промах в работе.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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