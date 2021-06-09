Жительница Самары, которая накануне "в воспитательных целях" свесила трёхлетнюю дочь из окна и уронила её, зарабатывала проституцией. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что до 2017 года девушка работала слесарем-механиком на одном из предприятий в Ульяновской области, а в 2018 году перебралась в Самару, где и сменила род деятельности на незаконный. По данным источника, на "работу" она выходила по ночам с понедельника по воскресенье, в это время малышка оставалась дома одна.

В ночь перед трагедией девушка выпивала со знакомыми. Когда она вернулась домой утром, то решила разбудить дочь, чтобы отвести в туалет. Отметим, что девочка в три года носила подгузники, так как горе-матери надоедало стирать вещи. Малышка начала капризничать, что вывело девушку из себя. Она решила "проучить" дочь, вывесив из окна. Это и привело к трагичным последствиям.

Вернувшись в квартиру с телом девочки, горе-мать положила его на пол, поскольку не хотела пачкать хозяйский диван — жильё девушка снимает.

Лайф также выяснил, что женщина употребляла наркотики. Об отце малышки известно немногое — лишь имя и то, что он живёт в Ульяновской области.