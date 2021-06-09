Употребляла наркотики и зарабатывала проституцией: Лайф узнал о самарской горе-матери, уронившей с балкона трёхлетнюю дочь
Как нам стало известно, утром девушка пыталась разбудить малышку, та капризничала, мать взбесилась. Это и привело к трагедии.
Фото © Соцсети
Жительница Самары, которая накануне "в воспитательных целях" свесила трёхлетнюю дочь из окна и уронила её, зарабатывала проституцией. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что до 2017 года девушка работала слесарем-механиком на одном из предприятий в Ульяновской области, а в 2018 году перебралась в Самару, где и сменила род деятельности на незаконный. По данным источника, на "работу" она выходила по ночам с понедельника по воскресенье, в это время малышка оставалась дома одна.
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В ночь перед трагедией девушка выпивала со знакомыми. Когда она вернулась домой утром, то решила разбудить дочь, чтобы отвести в туалет. Отметим, что девочка в три года носила подгузники, так как горе-матери надоедало стирать вещи. Малышка начала капризничать, что вывело девушку из себя. Она решила "проучить" дочь, вывесив из окна. Это и привело к трагичным последствиям.
Вернувшись в квартиру с телом девочки, горе-мать положила его на пол, поскольку не хотела пачкать хозяйский диван — жильё девушка снимает.
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Лайф также выяснил, что женщина употребляла наркотики. Об отце малышки известно немногое — лишь имя и то, что он живёт в Ульяновской области.
Напомним, трагедия произошла накануне, 8 июня. Падение малышки попало на видео, на кадрах слышно, как девочка кричала, что ей страшно. Позже соседи рассказали, что после произошедшего женщина спустилась к подъезду, достаточно небрежно забрала упавшее на асфальт тело малышки и унесла назад в квартиру.
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