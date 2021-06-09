Следком показал видео с места расстрела приставов в Адлере

Следователи продолжают работу на месте расстрела двух судебных приставов в Адлерском районе Сочи. Видео с места опубликовала пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 295 УК РФ "Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие" и 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".

"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления СКР, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления", — комментируют в ведомстве.

Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на адрес по улице Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.

