НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Следком показал видео с места расстрела приставов в Адлере

Стрелком оказался 60-летний предприниматель Вартан К., он задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе его магазина, с чем подозреваемый был не согласен.

9 июня, 11:11

Следователи продолжают работу на месте расстрела двух судебных приставов в Адлерском районе Сочи. Видео с места опубликовала пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 295 УК РФ "Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие" и 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".

Ждал их всю ночь: В Адлере задержали мужчину, расстрелявшего приставов

Ждал их всю ночь: В Адлере задержали мужчину, расстрелявшего приставов

"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления СКР, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления", — комментируют в ведомстве.

Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на адрес по улице Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.

Житель Челябинска атаковал приставов использованными детскими подгузниками

Житель Челябинска атаковал приставов использованными детскими подгузниками

По данным источников Лайфа, помимо незаконной постройки на мужчине висит около 200 тысяч рублей долгов. А также ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил и сроков хранения оружия, строительство без разрешения, а также самоуправство.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Пусть их родители плачут": Расстрелявший приставов в Адлере заявил, что не жалеет о кровавой расправе

сегодня в 11:10

Бастрыкин поручил освободить из-под стражи сотрудника ДПС, застрелившего нарушителя при задержании

4 июня, 16:43

Бывший игрок "Ротора" пойман на краже джойстика от Sony Playstation

сегодня в 11:38

"Чевапчичи за наш счёт": Российский клуб пригласил к себе на сборы неаккредитованного на Евро журналиста Арустамяна

сегодня в 11:58

Путин дал старт запуску Амурского газоперерабатывающего завода

сегодня в 11:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1