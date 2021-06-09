Европейский суд аннулировал решение о заморозке счетов Януковича и его сына

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр оспорили продление заморозки своих активов и выиграли суд против Совета Европейского союза. О решении сообщается в пресс-релизе Европейского суда общей юрисдикции.

Вердикт мотивирован тем, что Совет ЕС не смог подтвердить соблюдение прав Януковича на юридическую защиту в ходе продления ограничительных мер.

"Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не смог подтвердить, что права [истца] на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц", — говорится в решении суда, которое, однако, не означает автоматического снятия санкций с Януковичей.