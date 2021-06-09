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Европейский суд аннулировал решение о заморозке счетов Януковича и его сына

Совету Евросоюза не удалось подтвердить соблюдение права экс-президента Украины на юридическую защиту.

9 июня, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр оспорили продление заморозки своих активов и выиграли суд против Совета Европейского союза. О решении сообщается в пресс-релизе Европейского суда общей юрисдикции.

Вердикт мотивирован тем, что Совет ЕС не смог подтвердить соблюдение прав Януковича на юридическую защиту в ходе продления ограничительных мер.

"Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не смог подтвердить, что права [истца] на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц", — говорится в решении суда, которое, однако, не означает автоматического снятия санкций с Януковичей.

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Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что Киев намерен вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на полученный ранее отказ по подобному запросу.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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