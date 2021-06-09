Мужчина, расстрелявший в Адлере приставов, рассказал о кровавой расправе. Видео © Соцсети

60-летний Вартан К., расстрелявший сегодня двух судебных приставов в Адлере, рассказал, что таким образом решил защитить свою землю — постройки, которые должны были быть снесены. Мужчина разоткровенничался сразу после кровавой расправы, видео появилось в социальных сетях.

По словам Вартана, на земле, где находился его магазин, долгие годы проживала вся его семья, причём сам он жил в этих домах с четырёх лет. Мужчина утверждает, что якобы из-за смены власти не мог официально оформить собственность на территорию, однако до сегодняшнего дня приставы не выгоняли его.

"Я ничего не продаю, это моё, земля моих родителей и земля моих детей. Я не жалею о том, что сделал. Не хотелось так, конечно. Никто не пришёл с народом поговорить. Забрать и сделать магазины и ларьки — всё им денег мало. На их месте должна быть администрация. Пусть их родители теперь плачут", — сказал Вартан.

По словам свидетелей, мужчина буквально добивал приставов — говорил, что "всех надо убивать". После этого он никак не мог успокоиться и три раза выстрелил в трактор. В это время работники магазина и столовой укрылись в помещениях.