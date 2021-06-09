Шойгу сравнил военкоматы с театральными гардеробами и приказал навести порядок

В ходе рабочей поездки в Тверскую область министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске программы по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах России. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей.

"Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы, потому что военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт приведению их в образцовый вид, чтобы они были современными и чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам хватит года на реализацию, а не на разработку проекта", — сказал Шойгу.

Руденя же в свою очередь заверил министра обороны, что Тверская область может уложиться и в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в вашем голосе не слышу", — пошутил Шойгу.