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Шойгу сравнил военкоматы с театральными гардеробами и приказал навести порядок

Министр обороны подчеркнул, что пункты отбора должны быть образцового вида. Необходимо, чтобы "туда хотелось приходить не по принуждению, а по желанию".

9 июня, 11:17
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Wikipedia

В ходе рабочей поездки в Тверскую область министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске программы по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах России. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей.

"Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы, потому что военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт приведению их в образцовый вид, чтобы они были современными и чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам хватит года на реализацию, а не на разработку проекта", — сказал Шойгу.

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Руденя же в свою очередь заверил министра обороны, что Тверская область может уложиться и в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в вашем голосе не слышу", — пошутил Шойгу.

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Ранее Лайф писал, что Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат и возмутился "партизанскими" условиями работы. О целях и подробностях визита главы Минобороны в комиссариат не сообщалось. Министр прибыл без сопровождения, заходил в любые кабинеты и опрашивал всех, кого хотел.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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