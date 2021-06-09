Бывший игрок "Ротора" пойман на краже джойстика от Sony Playstation
Шмелёву может грозить срок до двух лет, исправительные работы или штраф в размере до 120 тысяч рублей.
Фото © kp.ru
Футболиста Ивана Шмелёва, ранее игравшего за волгоградский "Ротор", подозревают в краже джойстика от Sony Playstation. Цена вопроса — пять тысяч рублей и уголовное дело в отношении 24-летнего спортсмена. Сейчас Шмелёв находится под подпиской о невыезде. Об инциденте сообщает kp.ru.
По данным издания, обманутый продавец джойстика обратился в подмосковную полицию 19 апреля. Он сообщил, что решил продать товар через сайт объявлений, там нашёл покупателя, который ввёл его в заблуждение, показав несуществующий чек онлайн-оплаты товара. В итоге продавец лишился джойстика, а денег за него так и не получил.
Такая схема хорошо знакома оперативникам, потому что мошенники часто её используют. Суть её в том, что "покупатель" приезжает за товаром и делает вид, что очень спешит, поэтому и просит оплатить покупку через банковский перевод. Доверчивый продавец диктует данные карты, а потом аферист присылает ему липовый чек, который выглядит один в один как банковский.
В конце мая по подозрению в краже задержали футболиста, на него завели уголовное дело за хищение чужого имущества. В ближайшее время у бывшего игрока "Ротора" состоится суд, на котором будет принято решение о наказании. Шмелёву может грозить реальный срок до двух лет, исправительные работы или штраф в размере до 120 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали долгосрочные схемы обмана. Разработка "терпеливых" методов связана с тем, что россияне стали всё реже попадаться на уловки телефонных мошенников. По данным экспертов, реализация плана злоумышленников может длиться по две-три недели. В результате люди отдают данные своих банковских карт и паспортов.
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