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Бывший игрок "Ротора" пойман на краже джойстика от Sony Playstation

Шмелёву может грозить срок до двух лет, исправительные работы или штраф в размере до 120 тысяч рублей.

9 июня, 11:38
<p>Фото © <a href="https://www.kp.ru/daily/27289/4426438/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Фото © kp.ru

Футболиста Ивана Шмелёва, ранее игравшего за волгоградский "Ротор", подозревают в краже джойстика от Sony Playstation. Цена вопроса — пять тысяч рублей и уголовное дело в отношении 24-летнего спортсмена. Сейчас Шмелёв находится под подпиской о невыезде. Об инциденте сообщает kp.ru.

По данным издания, обманутый продавец джойстика обратился в подмосковную полицию 19 апреля. Он сообщил, что решил продать товар через сайт объявлений, там нашёл покупателя, который ввёл его в заблуждение, показав несуществующий чек онлайн-оплаты товара. В итоге продавец лишился джойстика, а денег за него так и не получил.

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Такая схема хорошо знакома оперативникам, потому что мошенники часто её используют. Суть её в том, что "покупатель" приезжает за товаром и делает вид, что очень спешит, поэтому и просит оплатить покупку через банковский перевод. Доверчивый продавец диктует данные карты, а потом аферист присылает ему липовый чек, который выглядит один в один как банковский.

В конце мая по подозрению в краже задержали футболиста, на него завели уголовное дело за хищение чужого имущества. В ближайшее время у бывшего игрока "Ротора" состоится суд, на котором будет принято решение о наказании. Шмелёву может грозить реальный срок до двух лет, исправительные работы или штраф в размере до 120 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали долгосрочные схемы обмана. Разработка "терпеливых" методов связана с тем, что россияне стали всё реже попадаться на уловки телефонных мошенников. По данным экспертов, реализация плана злоумышленников может длиться по две-три недели. В результате люди отдают данные своих банковских карт и паспортов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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