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СК призвал МВД и Минтранс ускорить разработку правил использования электросамокатов

По данным МВД, за два года в результате аварий с участием данного вида транспорта погибло десять человек. Кроме того, было зафиксировано немало случаев травмирования людей.

9 июня, 11:41
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс ускорить работу над правилами использования электросамокатов. Кроме того, в ближайшее время ведомство направит правительству свои предложения по этому вопросу. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду", — сказала она журналистам.

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Такая работа уже активно ведётся в некоторых регионах, например только в Петербурге было возбуждено шесть уголовных дел в отношении владельцев фирм данного транспорта, подчеркнула Петренко. По её словам, в Северной столице создана рабочая группа, которая решает вопросы эксплуатации и аренды электросамокатов.

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По данным МВД, за два года в результате аварий с участием данного вида транспорта погибло десять человек, а также было зафиксировано немало случаев травмирования людей. Представитель СК напомнила, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности.

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Лайф писал, что ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте РФ. В МВД РФ при этом считают преждевременным рассмотрение таких инициатив.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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