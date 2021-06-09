СК призвал МВД и Минтранс ускорить разработку правил использования электросамокатов

Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс ускорить работу над правилами использования электросамокатов. Кроме того, в ближайшее время ведомство направит правительству свои предложения по этому вопросу. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду", — сказала она журналистам.

Такая работа уже активно ведётся в некоторых регионах, например только в Петербурге было возбуждено шесть уголовных дел в отношении владельцев фирм данного транспорта, подчеркнула Петренко. По её словам, в Северной столице создана рабочая группа, которая решает вопросы эксплуатации и аренды электросамокатов.

По данным МВД, за два года в результате аварий с участием данного вида транспорта погибло десять человек, а также было зафиксировано немало случаев травмирования людей. Представитель СК напомнила, что электросамокаты являются источниками повышенной опасности.