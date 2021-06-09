В Вашингтоне цикады "захватили" лайнер пула Байдена и сорвали вылет в Европу

Вылет из Вашингтона в Великобританию самолёта с журналистами пресс-пула Белого дома, которые должны освещать визит президента США Джо Байдена в Европу, пришлось перенести из-за нашествия цикад. Как сообщает газета New York Times, насекомые проникли в двигатели самолёта.

Американский борт должен был вылететь вечером 8 июня. Насекомых было так много, что рой был заметен даже на метеорадарах. В итоге вылет журналистов был перенесён сначала на два часа, а потом вообще на следующий день. Из-за цикад организаторам поездки пришлось срочно искать новый самолёт.

Сегодня же вместе с представителями прессы Белого дома в Великобританию должен вылететь президентский борт. Как отмечают американские СМИ, самолёт Джо Байдена лучше защищён от подобных инцидентов.