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В Вашингтоне цикады "захватили" лайнер пула Байдена и сорвали вылет в Европу

Насекомых было так много, что рой был заметен даже на метеорадарах. В итоге рейс журналистов был перенесён сначала на два часа, а потом вообще на следующий день.

9 июня, 12:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вылет из Вашингтона в Великобританию самолёта с журналистами пресс-пула Белого дома, которые должны освещать визит президента США Джо Байдена в Европу, пришлось перенести из-за нашествия цикад. Как сообщает газета New York Times, насекомые проникли в двигатели самолёта.

Американский борт должен был вылететь вечером 8 июня. Насекомых было так много, что рой был заметен даже на метеорадарах. В итоге вылет журналистов был перенесён сначала на два часа, а потом вообще на следующий день. Из-за цикад организаторам поездки пришлось срочно искать новый самолёт.

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Сегодня же вместе с представителями прессы Белого дома в Великобританию должен вылететь президентский борт. Как отмечают американские СМИ, самолёт Джо Байдена лучше защищён от подобных инцидентов.

Ранее Лайф сообщал, что в США началось нашествие цикад, которое случается только раз в 17 лет. Учёные успокаивают: эти насекомые неопасны для людей, поэтому не стоит применять против них инсектициды, которыми можно случайно навредить самому себе или своим домашним животным.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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