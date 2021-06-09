Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "правильным" задержание видеоблогера Юрия Хованского, которого подозревают в оправдании террористической деятельности. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Это правильно, у нас не должен никто попадать под категорию "любимчиков", на которых не распространяется закон. Если блогер Хованский допустил подобного рода негодяйство, я думаю, это надо, безусловно, пресекать. Другое дело, если это сделано просто из хулиганских побуждений, очень строго его судить, конечно, не надо", — сказал парламентарий.

Милонов также подчеркнул, что силовые структуры действуют по закону, как им и положено.