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Никто не должен быть "любимчиком": Милонов назвал "правильным" задержание блогера Хованского

Депутат подчеркнул, что нарушения закона должны быть пресечены. Однако если Юрий действовал "просто из хулиганских побуждений", то очень строго судить его не надо, считает парламентарий.

9 июня, 12:08
<p>Юрий Хованский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yurykhovansky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurykhovansky</a></p>

Юрий Хованский. Фото © Instagram / yurykhovansky

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "правильным" задержание видеоблогера Юрия Хованского, которого подозревают в оправдании террористической деятельности. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Это правильно, у нас не должен никто попадать под категорию "любимчиков", на которых не распространяется закон. Если блогер Хованский допустил подобного рода негодяйство, я думаю, это надо, безусловно, пресекать. Другое дело, если это сделано просто из хулиганских побуждений, очень строго его судить, конечно, не надо", — сказал парламентарий.

Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

Милонов также подчеркнул, что силовые структуры действуют по закону, как им и положено.

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вчера вечером по подозрению в призывах к террористической деятельности. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Позднее Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Согласно экспертному заключению, исполненное блогером произведение содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности". Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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