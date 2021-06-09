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Путин дал старт запуску Амурского газоперерабатывающего завода

Ежегодно на предприятии будет вырабатываться порядка 60 миллионов кубических метров. Такой объём позволит РФ обеспечить внутренний спрос на газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке.

9 июня, 11:53

Путин дал старт запуску Амурского газоперерабатывающего завода. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который строит "Газпром" в районе города Свободный Амурской области. Как отметил глава государства, создание этого предприятия имеет особое значение для экономики страны.

Путин участвовал в мероприятии в формате видеоконференции. Завод был "присоединён" к магистральному газопроводу "Сила Сибири", из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться ценные компоненты — метан, этан, пропан, бутан и гелий.

"После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия", — отметил глава государства.

В "Газпроме" сообщили об изменении стратегии компании

В "Газпроме" сообщили об изменении стратегии компании

Такой объём позволит нашей стране обеспечить внутренний спрос на газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке, подчеркнул Путин. По его словам, на данный момент в этой области США занимают 56%, Катар — 28%, а доля России составляет всего 3%.

Ранее стало известно, когда по завершённой ветке "Северного потока – 2" может быть пущен газ. Иски экологов не помешают завершению работ, отметили в Госдуме. Там добавили, что активность "зелёных" против трубопровода имеет ангажированный характер.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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