Путин дал старт запуску Амурского газоперерабатывающего завода. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который строит "Газпром" в районе города Свободный Амурской области. Как отметил глава государства, создание этого предприятия имеет особое значение для экономики страны.

Путин участвовал в мероприятии в формате видеоконференции. Завод был "присоединён" к магистральному газопроводу "Сила Сибири", из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться ценные компоненты — метан, этан, пропан, бутан и гелий.

"После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия", — отметил глава государства.

Такой объём позволит нашей стране обеспечить внутренний спрос на газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке, подчеркнул Путин. По его словам, на данный момент в этой области США занимают 56%, Катар — 28%, а доля России составляет всего 3%.