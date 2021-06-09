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За три года до стрельбы в самострое в Адлере произошёл пожар с 11 погибшими

Строения были признаны судом самовольными, их было предписано снести. Однако такой расклад не устраивал местного жителя Вартана К. и сегодня мужчина убил двух приставов.

9 июня, 12:02

Пожар в самострое в Адлере летом 2018 года. Видео © Соцсети

В Адлере здание, около которого сегодня произошёл конфликт, закончившийся гибелью двух приставов, было ранее признано судом самовольной постройкой. Об этом журналистам сообщили в администрации города. По данным Лайфа, подобное решение приняли после пожара в пристройке, произошедшего в 2018 году. Тогда погибло 11 человек.

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"Администрацией Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: улица Просвещения, участок 81/2, самовольной постройкой. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 7 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление удовлетворено", — заявили в администрации города.

Барачные боксы, по данным источника Лайфа, были построены без разрешительной документации.

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Во время пожара в 2018 году погибло 11 человек. Тогда полностью выгорели металлические конструкции и навес для общепита. Они были обшиты сайдингом, из-за чего пламя распространилось с большой скоростью.

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Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.

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"На их месте должна быть администрация": Почему местный житель расстрелял приставов в Адлере

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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