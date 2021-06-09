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В МЧС рассказали, как пожарные на руках выносили людей из горевшей рязанской больницы

Работа спасателей осложнялась серьёзным задымлением, к нему привело горение пластика и обивки.

9 июня, 12:20
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Во время ночного возгорания в рязанской больнице имени Семашко пожарные вытаскивали пациентов из горевшего здания через окна и порой на руках. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Рязанской области, начальник дежурной смены Евгений Спорягин.

О пожаре специалистам стало известно в 03:36, расчёт прибыл на место через четыре минуты. Из окон первого этажа в этот момент шёл густой дым. Врачи организовали эвакуацию со второго этажа в другие корпусы.

"Горели пластик и обивка, что и привело к серьёзному задымлению. Основная наша задача была направлена на поиск и спасение людей. Уже в 03:41 первое звено вошло внутрь. Пожарные начали находить в палатах пациентов. Они брали их и выносили на руках", — рассказал Спорягин.

Спасённых пациентов, которые пострадали, госпитализировали. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 15 квадратных метров.

Обгоревшие стены, выбитые стёкла и пепел: Появилось видео из больницы в Рязани, где случился пожар

Обгоревшие стены, выбитые стёкла и пепел: Появилось видео из больницы в Рязани, где случился пожар

Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе.

Рязанский губернатор раскрыл, что спасло пациентов больницы во время смертельного пожара

Рязанский губернатор раскрыл, что спасло пациентов больницы во время смертельного пожара

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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