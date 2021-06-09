В МЧС рассказали, как пожарные на руках выносили людей из горевшей рязанской больницы

Во время ночного возгорания в рязанской больнице имени Семашко пожарные вытаскивали пациентов из горевшего здания через окна и порой на руках. Об этом в беседе с ТАСС сообщил замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Рязанской области, начальник дежурной смены Евгений Спорягин.

О пожаре специалистам стало известно в 03:36, расчёт прибыл на место через четыре минуты. Из окон первого этажа в этот момент шёл густой дым. Врачи организовали эвакуацию со второго этажа в другие корпусы.

"Горели пластик и обивка, что и привело к серьёзному задымлению. Основная наша задача была направлена на поиск и спасение людей. Уже в 03:41 первое звено вошло внутрь. Пожарные начали находить в палатах пациентов. Они брали их и выносили на руках", — рассказал Спорягин.

Спасённых пациентов, которые пострадали, госпитализировали. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 15 квадратных метров.