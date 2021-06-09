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Сын Янковского, который прошёл 7 курсов химиотерапии, испугал своим болезненным видом на новом фото

Несколько лет назад артист заявил, что болезнь находится в состоянии ремиссии, однако из-за его внешности сложно в это поверить.

9 июня, 12:40

Фото © Instagram / academynsm

52-летний Филипп Янковский — сын знаменитого Олега Янковского — редко появляется в соцсетях и ещё реже на публике. У него нет персональных страничек в Сети, и иногда фото с ним можно встретить у членов его семьи и коллег. Именно это и произошло на днях. Актёр Артём Ткаченко выложил общий снимок с Янковским, позитивно подписав его: "Приём, планета Земля! Встречаем друзей, коллег и партнёров! Ура, Филипп Олегович!!!"

Фото © Instagram / tematkach

Фото © Instagram / tematkach

И хоть оба друга выглядели вполне радостно, счастья от встречи поклонники артистов не разделили. Их испугал болезненный вид Янковского, актёр был бледным и осунувшимся. Для этого есть серьёзная причина — с 2014 года сын Олега Янковского борется с фолликулярной лимфомой третьей стадии. Он уже прошёл семь курсов химиотерапии, которые сказались на его внешности — как и болезнь.

Фото © Instagram / academynsm и xenia_sobchak

Фото © Instagram / academynsm и xenia_sobchak

Артисту даже пришлось пройти лечение в израильской клинике. Однако четыре года назад он обрадовал поклонников известием о том, что рак вошёл в стадию ремиссии и что Янковский теперь чувствует себя хорошо. И новые фото с актёром навели подписчиков на тревожные мысли о том, что болезнь могла вернуться.

Фото © Instagram / nfomenkoofficial и ivanfilippovich

Фото © Instagram / nfomenkoofficial и ivanfilippovich

Был тяжёлый период, оставил след на внешности, но надеюсь, он у него закончился

babazverrr

Выглядит больным и уставшим... Не бережёт себя

drozdova9164

Ой, какой Филипп старенький... Или фото неудачное

svetlanasvet74

Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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