Сын Янковского, который прошёл 7 курсов химиотерапии, испугал своим болезненным видом на новом фото

52-летний Филипп Янковский — сын знаменитого Олега Янковского — редко появляется в соцсетях и ещё реже на публике. У него нет персональных страничек в Сети, и иногда фото с ним можно встретить у членов его семьи и коллег. Именно это и произошло на днях. Актёр Артём Ткаченко выложил общий снимок с Янковским, позитивно подписав его: "Приём, планета Земля! Встречаем друзей, коллег и партнёров! Ура, Филипп Олегович!!!"

Фото © Instagram / tematkach

И хоть оба друга выглядели вполне радостно, счастья от встречи поклонники артистов не разделили. Их испугал болезненный вид Янковского, актёр был бледным и осунувшимся. Для этого есть серьёзная причина — с 2014 года сын Олега Янковского борется с фолликулярной лимфомой третьей стадии. Он уже прошёл семь курсов химиотерапии, которые сказались на его внешности — как и болезнь.

Фото © Instagram / academynsm и xenia_sobchak

Артисту даже пришлось пройти лечение в израильской клинике. Однако четыре года назад он обрадовал поклонников известием о том, что рак вошёл в стадию ремиссии и что Янковский теперь чувствует себя хорошо. И новые фото с актёром навели подписчиков на тревожные мысли о том, что болезнь могла вернуться.

Фото © Instagram / nfomenkoofficial и ivanfilippovich

Был тяжёлый период, оставил след на внешности, но надеюсь, он у него закончился babazverrr

Выглядит больным и уставшим... Не бережёт себя drozdova9164