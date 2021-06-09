В Москву доставили медсестру, пострадавшую при пожаре в рязанской больнице
В результате происшествия 27-летняя девушка получила ожоги первой и второй степени. Именно она находилась в той самой палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В Москву эвакуировали пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру. Видео © Пресс-служба Правительства Рязанской области
В Москву доставили пострадавшую при пожаре в рязанской больнице имени Семашко медсестру. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Рязанской области.
"Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолётом санитарной авиации эвакуировали в Московский ожоговый центр имени Вишневского", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшей 27 лет, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. В результате происшествия девушка получила ожоги первой и второй степени. Именно она находилась в той самой палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ китайского производства. Отмечается, что медсестра первой начала тушить пламя, а также пыталась реанимировать пациента.
Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе.
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