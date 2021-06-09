В Москву доставили медсестру, пострадавшую при пожаре в рязанской больнице

В Москву эвакуировали пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру. Видео © Пресс-служба Правительства Рязанской области

В Москву доставили пострадавшую при пожаре в рязанской больнице имени Семашко медсестру. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Рязанской области.

"Пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолётом санитарной авиации эвакуировали в Московский ожоговый центр имени Вишневского", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей 27 лет, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. В результате происшествия девушка получила ожоги первой и второй степени. Именно она находилась в той самой палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ китайского производства. Отмечается, что медсестра первой начала тушить пламя, а также пыталась реанимировать пациента.