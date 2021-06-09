В Берлине анонсировали продолжение переговоров Германии и США по "Северному потоку – 2"

Германия и США на текущей неделе продолжат переговоры по вопросу реализации "Северного потока – 2", где обсудят разногласия между двумя странами, касающиеся газопровода. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая на вопросы немецких парламентариев в бундестаге, сообщает Reuters.

Маас отметил, что цель переговоров заключается в достижении "действительно конкретного прогресса" по газопроводу к августу. На данный момент в США находится переговорная группа из ФРГ, которую возглавляют внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.