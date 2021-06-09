В Берлине анонсировали продолжение переговоров Германии и США по "Северному потоку – 2"
Цель саммита заключается в достижении "действительно конкретного прогресса", отметили в германском внешнеполитическом ведомстве. При этом ФРГ приложит усилия для продления соглашения по транзиту российского газа через Украину.
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Германия и США на текущей неделе продолжат переговоры по вопросу реализации "Северного потока – 2", где обсудят разногласия между двумя странами, касающиеся газопровода. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая на вопросы немецких парламентариев в бундестаге, сообщает Reuters.
Маас отметил, что цель переговоров заключается в достижении "действительно конкретного прогресса" по газопроводу к августу. На данный момент в США находится переговорная группа из ФРГ, которую возглавляют внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.
Глава МИД Германии также подчеркнул, что Берлин приложит усилия для продления соглашения по транзиту российского газа через Украину. По его словам, Меркель ясно дала понять российскому президенту Владимиру Путину, что сохранение этих договорённостей является условием продолжения реализации проекта "Северный поток – 2".
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он уточнил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена.
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Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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