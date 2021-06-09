Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить TikTok-дома. Общественник попросил выяснить, соблюдается ли в них законодательство.

"Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов — у них не остаётся времени на учёбу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда", — цитирует РИА "Новости" письмо общественника.

Петров также указал на то, что десятки несовершеннолетних ребят проживают в TikTok-домах непонятно на каких условиях. При этом подросткам приходится постоянно снимать контент, который приносит продюсерам бешеную прибыль из-за продажи рекламы.