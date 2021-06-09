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"Эксплуатация детского труда": Генпрокуратуру попросили проверить все TikTok-дома

Десятки несовершеннолетних блогеров проживают там непонятно на каких условиях, отметил общественник. По его мнению, ребята, таким образом, становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов.

9 июня, 13:09
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить TikTok-дома. Общественник попросил выяснить, соблюдается ли в них законодательство.

"Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов — у них не остаётся времени на учёбу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда", — цитирует РИА "Новости" письмо общественника.

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Петров также указал на то, что десятки несовершеннолетних ребят проживают в TikTok-домах непонятно на каких условиях. При этом подросткам приходится постоянно снимать контент, который приносит продюсерам бешеную прибыль из-за продажи рекламы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит трансляцию Премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды. В ведомстве отметили, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях может транслироваться на телеэкранах только после 23:00 при маркировке "18+". В службе заявили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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