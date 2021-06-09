Стало известно, в каких регионах России будет холоднее нормы до конца недели

В некоторых регионах России до конца текущей недели температура воздуха будет ниже нормы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

"Холоднее обычного до конца текущей недели ожидается в Центральной и Южной Сибири, Приобье, Прииртышье, на берегах Енисея, в центральных районах Красноярского края, в Новосибирской, Омской, Томской областях. Там ожидаются заморозки, местами до минус двух градусов. Дневные температуры прогнозируются ниже обычного", — сказала синоптик.

По её словам, дневная температура воздуха в этих районах к середине недели составит от +15 до +20 градусов, а к началу выходных будет чуть теплее — до +22. При этом прохладнее обычного будет и на юге России. Температурный режим постепенно вернётся в климатические рамки, но погода ожидается неустойчивая, с повышенной вероятностью дождей и гроз, из-за чего будет ограничен приток солнечного тепла.

Волосюк рассказала, что в Крыму ожидается от 20 до 25 градусов тепла, но местами может быть прохладнее — от 18 до 20 градусов. А в Краснодарском и Ставропольском краях температура будет держаться на уровне до +25 — +26 градусов.