В Питере мужчина избил парня, по ошибке приняв за наркомана. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге мужчина избил молодого человека, приняв его за закладчика наркотиков и решив отобрать запрещённые вещества. Лайф пообщался с пострадавшим, ущерб он оценивает в миллион рублей. Парень напуган и теперь опасается, что может попасться под руку какому-нибудь другому неадеквату. Нападавший же утверждает, что в этой истории всё не так однозначно.

Как рассказал нам Алексей, он планировал прийти к другу в гости на новую квартиру, чтобы отметить его приезд из Крыма. Молодой человек не сразу смог найти дом и квартиру товарища на Балтийском бульваре, долго гуляя со смартфоном в руках. Найдя нужный подъезд, парень направился на 11-й этаж, но за ним зашёл неизвестный мужчина и начал избивать.

"(непечатное обращение к Алексею. — Прим. Лайфа), где у тебя закладка? Отдай её мне!" — сказал в этот момент мужчина.

Нападавший принял Алексея за наркомана-закладчика и пытался выведать у него, где тот прячет запрещённые вещества. Парень в свою очередь решил, что его попросту грабят. Встав на колени, он предложил 11 тысяч рублей со своей карточки, но избиение продолжилось.

"Ему, видимо, нужна была именно наркота, которую он искал, он продолжил меня избивать. Он меня буквально пытал. Когда я отвечал, что я не знаю, где наркота, он продолжал бить меня", — пояснил молодой человек.

Алексею удалось вырваться и убежать по пожарной лестнице на улицу. Он смог вызвать друга, который быстро спустился вниз. В этот же момент из пожарного выхода показался мужчина, который понял, что обознался. Нападавший попытался предложить три тысячи рублей в качестве моральной компенсации, рассказал потерпевший. Но Алексей не согласился и снял побои в травмпункте, а затем написал заявление в полицию.

Как утверждает обидчик парня Игорь, тот разбил губу и стал заниматься вымогательством, выдумав всю историю.

"Знаете, там произошёл конфликт, он разбил губу. Потом он начал заниматься вымогательством. Всё у меня тоже зафиксировано, и сейчас этим занимается полиция. Конфликт у нас с ним случился на обоюдной почве, на фоне чего — я, к сожалению, пояснить не могу. Поэтому все травмы, про которые он рассказывает вам, он навыдумывал и занимается вымогательством", — рассказал он свою версию.