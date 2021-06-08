В Питере очевидец снял смертельное падение женщины, которую муж запер в комнате из-за её алкоголизма

Трагедия случилась в 5-м Предпортовом проезде в Санкт-Петербурге, где муж по-своему решил разобраться с проблемой, от которой страдала его супруга. По информации источника Лайфа, мужчина запер в комнате жену, потому что та злоупотребляла спиртным. Но женщину не устроил такой расклад.