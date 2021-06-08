В Питере очевидец снял смертельное падение женщины, которую муж запер в комнате из-за её алкоголизма
Женщина не смогла находиться под замком, но её попытка освободиться обернулась несчастным случаем.
Скриншот © LIFE
Трагедия случилась в 5-м Предпортовом проезде в Санкт-Петербурге, где муж по-своему решил разобраться с проблемой, от которой страдала его супруга. По информации источника Лайфа, мужчина запер в комнате жену, потому что та злоупотребляла спиртным. Но женщину не устроил такой расклад.
Видео © LIFE
На кадрах видно, как "пленница" пытается выбраться из окна на девятом этаже, сделав канат из простыней. Однако её побег закончился трагедией. На уровне восьмого этажа женщина сорвалась и с отчаянным криком рухнула вниз. К сожалению, выжить после страшного падения 44-летней петербурженке не удалось.
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