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В Питере очевидец снял смертельное падение женщины, которую муж запер в комнате из-за её алкоголизма

Женщина не смогла находиться под замком, но её попытка освободиться обернулась несчастным случаем.

8 июня, 15:23

Скриншот © LIFE

Трагедия случилась в 5-м Предпортовом проезде в Санкт-Петербурге, где муж по-своему решил разобраться с проблемой, от которой страдала его супруга. По информации источника Лайфа, мужчина запер в комнате жену, потому что та злоупотребляла спиртным. Но женщину не устроил такой расклад.

Видео © LIFE

На кадрах видно, как "пленница" пытается выбраться из окна на девятом этаже, сделав канат из простыней. Однако её побег закончился трагедией. На уровне восьмого этажа женщина сорвалась и с отчаянным криком рухнула вниз. К сожалению, выжить после страшного падения 44-летней петербурженке не удалось.

Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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