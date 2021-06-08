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Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

5 июня на подъезде к селу Витязево, что в Краснодарском крае, произошла трагедия: автомобиль "Тойота — Ленд кр­узер" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и в него въехал поезд. А теперь появился жуткий ролик с моментом аварии.

8 июня, 10:52

Скриншот © Instagram / anaparegion.ru

На кадрах видно, как "тойота" проносится мимо машин, стоящих перед железнодорожными путями. Спустя мгновение на глазах у шокированных водителей автомобиль попадает под несущийся поезд Москва — Анапа, машинист которого успел лишь подать сигнал.

Видео © Instagram / anaparegion.ru, VK / Типичный Сочи

Авария оказалась смертельной для двух человек: погибли 50-летний водитель "тойоты" и 49-летний пассажир, который находился на переднем сиденье. Ещё один человек, ехавший в машине, госпитализирован с травмами. Пассажиры поезда не пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", пишет "Кубань 24".

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Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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