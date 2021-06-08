Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

5 июня на подъезде к селу Витязево, что в Краснодарском крае, произошла трагедия: автомобиль "Тойота — Ленд кр­узер" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и в него въехал поезд. А теперь появился жуткий ролик с моментом аварии.