Российского арбитра отстранили на 10 лет из-за договорного матча

Российского арбитра Сергея Лапочкина отстранили на ближайшие десять лет от любой футбольной деятельности. Об этом сообщает " Чемпионат " со ссылкой на председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Напомним, в апреле УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней из-за возможного участия в мошенничестве и договорных матчах. Речь могла идти о матче 2018 года "Вентспилс" — "Бордо". Тогда на российского арбитра выходили неизвестные люди с целью повлиять на исход матча, а Лапочкин не сообщил об этом.