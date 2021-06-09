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Российского арбитра отстранили на 10 лет из-за договорного матча

Речь может идти о матче 2018 года, когда на судью пытались выйти неизвестные люди, о чём он впоследствии не сообщил.

9 июня, 13:44
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Российского арбитра Сергея Лапочкина отстранили на ближайшие десять лет от любой футбольной деятельности. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

"Лапочкин отстранён на десять лет от футбольной деятельности", — заявил Хачатурянц.

УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней от футбольной деятельности

УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней от футбольной деятельности

Напомним, в апреле УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней из-за возможного участия в мошенничестве и договорных матчах. Речь могла идти о матче 2018 года "Вентспилс" — "Бордо". Тогда на российского арбитра выходили неизвестные люди с целью повлиять на исход матча, а Лапочкин не сообщил об этом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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