Убил одного и перезарядил ружьё: Лайф публикует видео момента расстрела приставов в Адлере
На кадрах видно, что на месте происшествия находится много людей, однако никто не пытается остановить стрелка. Лишь спустя некоторое время после выстрела к одному из убитых подошли очевидцы, пытаясь помочь.
Момент расстрела приставов в Адлере попал на видео. Видео © LIFE
Момент жестокой расправы над приставами, которых утром 9 июня из ружья застрелил житель Адлера, попал на видео. Ролик оказался в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что мужчина стреляет сначала в одного пристава, а затем начинает угрожать второму. При этом он расхаживает с ружьём наперевес. После убийца перезаряжает оружие и расправляется со вторым приставом. Отметим, что в этот момент на месте происшествия находится много людей, однако никто не пытается остановить стрелка. Лишь спустя некоторое время после первого выстрела очевидцы подходят к одной из жертв в попытке оказать помощь.
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Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.
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