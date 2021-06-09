НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Убил одного и перезарядил ружьё: Лайф публикует видео момента расстрела приставов в Адлере

На кадрах видно, что на месте происшествия находится много людей, однако никто не пытается остановить стрелка. Лишь спустя некоторое время после выстрела к одному из убитых подошли очевидцы, пытаясь помочь.

9 июня, 14:07

Момент расстрела приставов в Адлере попал на видео. Видео © LIFE

Момент жестокой расправы над приставами, которых утром 9 июня из ружья застрелил житель Адлера, попал на видео. Ролик оказался в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что мужчина стреляет сначала в одного пристава, а затем начинает угрожать второму. При этом он расхаживает с ружьём наперевес. После убийца перезаряжает оружие и расправляется со вторым приставом. Отметим, что в этот момент на месте происшествия находится много людей, однако никто не пытается остановить стрелка. Лишь спустя некоторое время после первого выстрела очевидцы подходят к одной из жертв в попытке оказать помощь.

"Пусть их родители плачут": Расстрелявший приставов в Адлере заявил, что не жалеет о кровавой расправе

"Пусть их родители плачут": Расстрелявший приставов в Адлере заявил, что не жалеет о кровавой расправе

Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.

За три года до стрельбы в самострое в Адлере произошёл пожар с 11 погибшими

За три года до стрельбы в самострое в Адлере произошёл пожар с 11 погибшими

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

За три года до стрельбы в самострое в Адлере произошёл пожар с 11 погибшими

сегодня в 12:02

"На их месте должна быть администрация": Почему местный житель расстрелял приставов в Адлере

сегодня в 11:11

В кадре — охваченная огнём медсестра: Момент начала пожара в красной зоне рязанской больницы попал на видео

сегодня в 14:23

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat

сегодня в 15:03

Байден отправился в первое зарубежное турне в качестве президента США

сегодня в 14:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1