На кадрах видно, что мужчина стреляет сначала в одного пристава, а затем начинает угрожать второму. При этом он расхаживает с ружьём наперевес. После убийца перезаряжает оружие и расправляется со вторым приставом. Отметим, что в этот момент на месте происшествия находится много людей, однако никто не пытается остановить стрелка. Лишь спустя некоторое время после первого выстрела очевидцы подходят к одной из жертв в попытке оказать помощь.