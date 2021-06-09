Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера
Американский лидер начал европейское турне, в ходе которого примет участие в нескольких саммитах и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото © Facebook / WhiteHouse
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты полны решимости играть в мире роль сильного лидера. Об этом он сказал в Великобритании, с которой начал своё европейское турне — первую зарубежную поездку.
"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", — сказал Байден.
Он напомнил, что в Европе примет участие в саммите "Большой семёрки", затем — в саммите НАТО. А после встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
Комментариев: 0