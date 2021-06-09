Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты полны решимости играть в мире роль сильного лидера. Об этом он сказал в Великобритании, с которой начал своё европейское турне — первую зарубежную поездку.

"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", — сказал Байден.