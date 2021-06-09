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Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера

Американский лидер начал европейское турне, в ходе которого примет участие в нескольких саммитах и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

9 июня, 19:59
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Фото © Facebook / WhiteHouse

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты полны решимости играть в мире роль сильного лидера. Об этом он сказал в Великобритании, с которой начал своё европейское турне — первую зарубежную поездку.

"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", — сказал Байден.

Он напомнил, что в Европе примет участие в саммите "Большой семёрки", затем — в саммите НАТО. А после встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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