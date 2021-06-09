Военную базу в Техасе заблокировали из-за открытой стрельбы

В США поступили сообщения о стрельбе на военной базе Лэкленд в Сан-Антонио, штат Техас. База была заблокирована, персоналу запрещено передвигаться. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщает BNO, ссылаясь на местные власти, стрелков было двое, они открыли огонь за пределами базы. Лэкленд, которая используется для базовой подготовки ВВС, была немедленно заблокирована. Примерно через час официальные лица подтвердили, что сообщений о ранениях не поступало. Стрелки скрылись с места происшествия без транспорта. Спасатели JBSA работают с полицейским управлением Сан-Антонио, чтобы обследовать территорию и найти злоумышленников.