Военную базу в Техасе заблокировали из-за открытой стрельбы
О пострадавших и погибших сообщений нет. Территория объекта перекрыта, сотрудникам запрещено выходить за его пределы.
Фото © ТАСС / Burhan Ozbilici
В США поступили сообщения о стрельбе на военной базе Лэкленд в Сан-Антонио, штат Техас. База была заблокирована, персоналу запрещено передвигаться. Сообщений о пострадавших не поступало.
"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединённой базы Сан-Антонио — Лэкленд", — говорится в аккаунте базы в "Твиттере".
Как сообщает BNO, ссылаясь на местные власти, стрелков было двое, они открыли огонь за пределами базы. Лэкленд, которая используется для базовой подготовки ВВС, была немедленно заблокирована. Примерно через час официальные лица подтвердили, что сообщений о ранениях не поступало. Стрелки скрылись с места происшествия без транспорта. Спасатели JBSA работают с полицейским управлением Сан-Антонио, чтобы обследовать территорию и найти злоумышленников.
На базе Лэкленд готовят бойцов Национальной гвардии США и офицеров американской армии.
Ранее Лайф писал, что неизвестные расстреляли людей в округе Майами-Дейд, штат Флорида. В результате погибло три человека, шестеро пострадали.
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