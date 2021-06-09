Кубанский прокурор призвал приставов вызывать подкрепление при агрессии из-за сноса самостроев

После гибели двух приставов в Адлере прокурор Краснодарского края Сергей Табельский призвал должностных лиц вести себя корректно при исполнении решения судов по сносу самостроев. В случае агрессивного поведения и применения оружия необходимо вызывать подкрепление, напомнил Табельский.

"Везде провести разъяснительные беседы с населением. Конечно же, сами сотрудники должны вести себя корректно, если чувствуют опасность, агрессивный настрой толпы или видят оружие, нужно вызывать помощь. В связи с этим поручаю провести обучение личного состава, чтобы все понимали всю важность, ответственность и опасность работы. Важно, чтобы семьи погибших не чувствовали себя одинокими, окажите им всяческую помощь", — приводит слова прокурора официальный портал города Сочи.

Табельский отметил, что снос незаконных построек в регионе продолжается, и поручил следственно-оперативной группе закончить в кратчайшие сроки провести расследование уголовного дела по факту гибели приставов.

Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.