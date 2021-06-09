В Кремле не исключили обсуждение Украины на встрече Путина и Байдена
В Белом доме же отмечали, что президентов ждёт трудный разговор, там не ожидают решения всех проблем после встречи двух лидеров.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут обсудить тему Украины на грядущей встрече в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверняка тема Украины будет затрагиваться", — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Белом доме отмечали, что не ожидают решения всех проблем от саммита Путина и Байдена. Пресс-секретарь главы США считает, президентов двух стран ждёт трудный разговор.
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