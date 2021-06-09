НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле не исключили обсуждение Украины на встрече Путина и Байдена

В Белом доме же отмечали, что президентов ждёт трудный разговор, там не ожидают решения всех проблем после встречи двух лидеров.

9 июня, 19:12
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут обсудить тему Украины на грядущей встрече в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наверняка тема Украины будет затрагиваться", — приводит его слова ТАСС.

Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет"

Псаки рассказала, как Байден готовился к саммиту с Путиным "50 лет"

Ранее в Белом доме отмечали, что не ожидают решения всех проблем от саммита Путина и Байдена. Пресс-секретарь главы США считает, президентов двух стран ждёт трудный разговор.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин назвал подлётное время ракет НАТО до Москвы при членстве Украины в альянсе

сегодня в 18:39

Байден и Меркель обсудят "Северный поток – 2" на полях G7

сегодня в 18:57

Путин счёл бессмысленными новые санкции против "Северного потока — 2"

сегодня в 18:35

Врач рассказала, как не заболеть, когда до нитки промок под дождём

сегодня в 19:22

Кубанский прокурор призвал приставов вызывать подкрепление при агрессии из-за сноса самостроев

сегодня в 19:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1