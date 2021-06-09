Один российский военный погиб, трое ранены при подрыве броневика в Сирии
Взрыв прогремел при проверке маршрута патрулирования военной полиции. Пострадавшие были отправлены в медучреждение.
Фото © Минобороны РФ
В сирийской провинции Хасака один российский военнослужащий погиб, трое получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что взрыв произошёл 9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
"В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле трое российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", — добавили в Минобороны РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что в Минобороны предупредили о возможных провокациях боевиков в Сирии. Отмечалось, что террористы могут инсценировать отравляющую атаку с жертвами среди мирного населения, в Джиср-эш-Шугур было завезено химическое оружие.
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