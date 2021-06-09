Один российский военный погиб, трое ранены при подрыве броневика в Сирии

В сирийской провинции Хасака один российский военнослужащий погиб, трое получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что взрыв произошёл 9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

"В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле трое российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", — добавили в Минобороны РФ.