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Один российский военный погиб, трое ранены при подрыве броневика в Сирии

Взрыв прогремел при проверке маршрута патрулирования военной полиции. Пострадавшие были отправлены в медучреждение.

9 июня, 18:56
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

В сирийской провинции Хасака один российский военнослужащий погиб, трое получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что взрыв произошёл 9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции. Бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

"В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле трое российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", — добавили в Минобороны РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Минобороны предупредили о возможных провокациях боевиков в Сирии. Отмечалось, что террористы могут инсценировать отравляющую атаку с жертвами среди мирного населения, в Джиср-эш-Шугур было завезено химическое оружие.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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