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Путин назвал подлётное время ракет НАТО до Москвы при членстве Украины в альянсе

По словам главы государства, непонятно, где находится красная линия во взаимоотношениях между блоком и Россией.

9 июня, 18:39
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если Украина вступит в НАТО, то подлётное время ракет альянса до Москвы составит около десяти минут. Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлётное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до семи-десяти минут", — отметил Путин.

Российский лидер задался вопросом: а где здесь красная линия. В Москве не исключают каких-то обсуждений между Украиной и НАТО по вопросу членства в альянсе. Но в идеале должна учитываться позиция российской стороны.

"Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается", — подчеркнул президент РФ.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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