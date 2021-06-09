Путин признался, что не считает "болтовнёй" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин признался, что к дискуссии о возможности вступления Украины в НАТО он относится очень серьёзно, в отличие от многих обозревателей и экспертов. Речь об этом зашла во время интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Все так немного подсмеиваются над Зеленским и говорят, что все это болтовня, ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошли эти два этапа расширения, и сказал, что нас никто не спрашивал и озабоченности наши проигнорировали. Это одна из версий. Мы же не знаем, как на самом деле строился разговор. Сейчас США говорит, что ничего не обещали Украине. Но откуда мы знаем?" — рассуждает Владимир Путин.