В Туве пьяный водитель зажал инспектора стеклом авто и прокатил на подножке во время погони
Автомобилист был задержан вместе с приятелями — тремя мужчинами и тремя женщинами. Всех нарушителей доставили в полицию.
В Туве пьяный водитель устроил гонки с ДПС, зажав инспектора стеклом машины. Видео © "ВКонтакте" / МВД по Республике Тыва
В Туве пьяный водитель зажал инспектора ГИБДД боковым стеклом автомобиля и попытался скрыться от экипажа ДПС. Правоохранителям пришлось организовать погоню. Об этом сообщается на странице главка МВД по республике в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что инцидент произошёл в Кызыле. Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на пикап с группой молодых людей. Инспекторы остановили автомобиль, в ходе проверки у водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС попросили молодого мужчину проследовать в патрульную машину, однако тот проигнорировал требование и поспешно завёл двигатель, чтобы скрыться.
Тогда один из полицейских попытался через окно достать ключи из замка зажигания, но водитель поднял стекло, из-за чего инспектор оказался зажат, и надавил на газ. Правоохранители организовали погоню. Молодой человек игнорировал требования остановиться и продолжал движение, параллельно с этим вместе с другими пассажирами избивая инспектора руками и ногами.
"После полуторакилометровой погони автомобиль был задержан госавтоинспекторами. Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 25 до 30 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении водителя, которым оказался 30-летний безработный кызылчанин, собраны административные материалы по фактам отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Санкции по ней предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб. "Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.
Комментариев: 0