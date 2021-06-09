НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Туве пьяный водитель зажал инспектора стеклом авто и прокатил на подножке во время погони

Автомобилист был задержан вместе с приятелями — тремя мужчинами и тремя женщинами. Всех нарушителей доставили в полицию.

9 июня, 17:08

В Туве пьяный водитель устроил гонки с ДПС, зажав инспектора стеклом машины. Видео © "ВКонтакте" / МВД по Республике Тыва

В Туве пьяный водитель зажал инспектора ГИБДД боковым стеклом автомобиля и попытался скрыться от экипажа ДПС. Правоохранителям пришлось организовать погоню. Об этом сообщается на странице главка МВД по республике в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошёл в Кызыле. Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на пикап с группой молодых людей. Инспекторы остановили автомобиль, в ходе проверки у водителя выявили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС попросили молодого мужчину проследовать в патрульную машину, однако тот проигнорировал требование и поспешно завёл двигатель, чтобы скрыться.

Госдума ужесточила наказание за пьяную езду

Госдума ужесточила наказание за пьяную езду

Тогда один из полицейских попытался через окно достать ключи из замка зажигания, но водитель поднял стекло, из-за чего инспектор оказался зажат, и надавил на газ. Правоохранители организовали погоню. Молодой человек игнорировал требования остановиться и продолжал движение, параллельно с этим вместе с другими пассажирами избивая инспектора руками и ногами.

"После полуторакилометровой погони автомобиль был задержан госавтоинспекторами. Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались четыре мужчины и три женщины в возрасте от 25 до 30 лет", — говорится в сообщении.

"Ты что творишь?": В Красноярске пассажир такси на ходу обстрелял велосипедистов

"Ты что творишь?": В Красноярске пассажир такси на ходу обстрелял велосипедистов

Отмечается, что в отношении водителя, которым оказался 30-летний безработный кызылчанин, собраны административные материалы по фактам отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Санкции по ней предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб. "Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сбежавший с места ДТП с 20 пострадавшими в Туве ездил на грузовике без прав

6 июня, 07:45

"На кого руку поднял? Я тебе устрою!": В Сочи злостный нарушитель ПДД устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей

вчера в 10:16

Подозреваемый в убийстве двух приставов в Адлере признал вину

сегодня в 17:22

США признали увеличение влияния России на мировой арене

сегодня в 18:03

"Очень странная и неприятная история": Рэпер Noize MC заразился ковидом во второй раз

сегодня в 17:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1