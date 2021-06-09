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Отстранённый на 10 лет российский арбитр Лапочкин намерен обжаловать решение УЕФА

Напомним, такое решение было вынесено в связи с подозрениями в мошенничестве во время матча, состоявшегося в 2018 году.

9 июня, 16:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский арбитр Сергей Лапочкин в беседе со Sport24 заявил о своём намерении обжаловать решение УЕФА о его отстранении от футбола на 10 лет.

"Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал", — заявил Лапочкин.

Российского арбитра отстранили на 10 лет из-за договорного матча

Российского арбитра отстранили на 10 лет из-за договорного матча

Напомним, в апреле УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней из-за возможного участия в мошенничестве и договорных матчах. Речь могла идти о матче 2018 года "Вентспилс" — "Бордо". Тогда на российского арбитра выходили неизвестные люди с целью повлиять на исход матча, а Лапочкин не сообщил об этом. Сегодня стало известно, что рефери окончательно отстранили от футбола на 10 лет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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