Отстранённый на 10 лет российский арбитр Лапочкин намерен обжаловать решение УЕФА
Напомним, такое решение было вынесено в связи с подозрениями в мошенничестве во время матча, состоявшегося в 2018 году.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский арбитр Сергей Лапочкин в беседе со Sport24 заявил о своём намерении обжаловать решение УЕФА о его отстранении от футбола на 10 лет.
"Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал", — заявил Лапочкин.
Напомним, в апреле УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней из-за возможного участия в мошенничестве и договорных матчах. Речь могла идти о матче 2018 года "Вентспилс" — "Бордо". Тогда на российского арбитра выходили неизвестные люди с целью повлиять на исход матча, а Лапочкин не сообщил об этом. Сегодня стало известно, что рефери окончательно отстранили от футбола на 10 лет.
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