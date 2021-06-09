Отстранённый на 10 лет российский арбитр Лапочкин намерен обжаловать решение УЕФА

Российский арбитр Сергей Лапочкин в беседе со Sport24 заявил о своём намерении обжаловать решение УЕФА о его отстранении от футбола на 10 лет.

"Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал", — заявил Лапочкин.