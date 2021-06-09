Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины
По словам российского лидера, исключение русских из этого списка выглядит "не просто некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прокоомментировал законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. По словам российского лидера, к этой инициативе он относится отрицательно и характеризует этот закон как "уродливый".
Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины
Видео © "Россия-24"
"Надо вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение Советского периода. Большевики, организуя Советский союза, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства или процесс воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской рады и тогда те люди, которые проживали на этой территории, а это, говоря современным языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", — напомнил Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Глава государства добавил, что говорить о русских как о некоренном народе Украины - это "не просто некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.
Напомним, что в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ маргинальным и выразили сожаление по поводу того, что его действие распространяется на миллионы человек.
Комментариев: 0