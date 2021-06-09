Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины

"Надо вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение Советского периода. Большевики, организуя Советский союза, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства или процесс воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской рады и тогда те люди, которые проживали на этой территории, а это, говоря современным языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", — напомнил Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.