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Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины

По словам российского лидера, исключение русских из этого списка выглядит "не просто некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.

9 июня, 17:04

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокоомментировал законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. По словам российского лидера, к этой инициативе он относится отрицательно и характеризует этот закон как "уродливый".

Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины

Видео © "Россия-24"

"Надо вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение Советского периода. Большевики, организуя Советский союза, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства или процесс воссоединения с Россией начался в 1654 году после Переяславской рады и тогда те люди, которые проживали на этой территории, а это, говоря современным языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", — напомнил Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

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Глава государства добавил, что говорить о русских как о некоренном народе Украины - это "не просто некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.

Напомним, что в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.

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Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ маргинальным и выразили сожаление по поводу того, что его действие распространяется на миллионы человек.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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