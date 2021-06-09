Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским
По мнению главы государства, в первую очередь с Киевом стоит обсуждать двусторонние отношения, поскольку в них много проблем.
Фото © ТАСС / Ильин Сергей, Яковлева Ирина
Российский лидер Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1" ответил на вопрос о вероятности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отметил журналист, глава Незалежной ранее предлагал Путину встретиться. А не так давно Зеленский внёс в Раду законопроект о коренных народах Украины, в который не попали русские.
"Нам всегда есть о чём поговорить, ведь мы соседи. Но дело даже не в этом уродливом законе. А дело в том, что, когда спросили на уровне администраций, о чём вы хотите говорить, получили ответ, что в целом — о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", — пояснил глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин".
Напомним, в мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет Киев на неонацистских позициях. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ маргинальным и выразили сожаление по поводу того, что его действие распространяется на миллионы человек.
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