США "повысят цену за насилие и репрессии" в Белоруссии новыми санкциями

Совсем скоро США объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии — "цена" за действия властей государства возрастёт. Об этом на слушаниях в международном комитете сената заявила назначенный посол в республике Джули Фишер.

"Как было анонсировано Белым домом, дополнительные санкции последуют и последуют скоро", — сказала Фишер.

Вместе с тем посол отметила, что по вопросу новых ограничительных мер Соединённые Штаты координируются с партнёрами в Евросоюзе, Канаде и Великобритании. По её словам, в настоящее время идёт активная разработка исполнительного приказа в отношении Белоруссии, который заменит принятый в 2006 году.

"Мы повысим цену за насилие и репрессии режима", — заключила Фишер.