США "повысят цену за насилие и репрессии" в Белоруссии новыми санкциями
Сейчас идёт разработка исполнительного приказа в отношении республики на замену тому, что был принят в 2006 году.
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Совсем скоро США объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии — "цена" за действия властей государства возрастёт. Об этом на слушаниях в международном комитете сената заявила назначенный посол в республике Джули Фишер.
"Как было анонсировано Белым домом, дополнительные санкции последуют и последуют скоро", — сказала Фишер.
Вместе с тем посол отметила, что по вопросу новых ограничительных мер Соединённые Штаты координируются с партнёрами в Евросоюзе, Канаде и Великобритании. По её словам, в настоящее время идёт активная разработка исполнительного приказа в отношении Белоруссии, который заменит принятый в 2006 году.
"Мы повысим цену за насилие и репрессии режима", — заключила Фишер.
Напомним, что Минфин США подтвердил возобновление санкций против ряда компаний Белоруссии с 3 июня. В частности, под ограничительные меры Вашингтона подпали компании Белорусский нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" и её американский филиал.
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