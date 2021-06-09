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Украина потребовала от России выплаты репараций

Взаимоотношениям Киева и Москвы посвящён отдельный раздел документа, согласованного кабмином Незалежной.

9 июня, 16:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В рамках принятой Стратегии внешнеполитической деятельности страны правительство Украины потребует от России компенсацию за ущерб "вследствие временной оккупации территорий". О согласовании документа сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в "Твиттере".

"Дождались! Правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности Украины в 2024-м. Мы много работали над ней вместе с другими институтами, экспертами, общественностью. Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Ожидаю утверждения [документа членами] СНБО", — заявил Кулеба.

В документе, который опубликовали на официальном сайте украинского правительства, один из разделов посвящён отношениям с Россией. Киев, согласно стратегии, планирует прекратить приписываемую им же самим агрессию Москвы и "восстановить территориальную целостность" при поддержке "широкой международной коалиции". Там же отмечен пункт об "осуществлении компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесённый Украине вследствие временной оккупации территорий".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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