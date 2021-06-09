Украина пригласила Меркель на саммит по "возвращению" Крыма
Ранее Киев предложил присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе Франции, Турции, Великобритании, США и Канаде. Впрочем, канцлер ФРГ пока не ответила на предложение Киева.
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА
Официальный Киев хочет видеть канцлера ФРГ Ангелу Меркель на так называемом саммите "Крымская платформа", где будет обсуждаться "возвращение" полуострова Крым в состав Украины. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Мы будем ждать канцлера Германии на этом мероприятии. Ей отправлено приглашение", — сказал украинский министр на брифинге по итогам встречи с германским коллегой Хайко Маасом.
Впрочем, пока Меркель не давала каких-либо официальных комментариев на эту тему.
Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа и будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Турции, Великобритании, США и Канаде.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "способ давления" на Россию для "возвращения" Крыма Украине. По его словам, в случае отступления от своей позиции Киев фактически признает полуостров частью РФ.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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