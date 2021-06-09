Россиянка подала в суд на Шнурова из-за текста песни "В Питере — пить"
Женщина требует взыскать с исполнителя тысячу рублей. Она считает, что композиция является некачественной музыкальной продукцией, что нарушает её права как потребителя.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Овчинникова подала в суд на российского музыканта Сергея Шнурова из-за нецензурной лексики в песне группы "Ленинград" "В Питере — пить". Композицию женщина прослушала в подписке в соцсети "ВКонтакте", которая также является ответчиком по данному иску. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
"В данном произведении содержатся два бранных выражения. Одно из них употребляется четыре раза, второе — один. Истец полагает, что ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвёл некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставила ей этот некачественный контент", — говорится в сообщении.
Женщина требует у суда разобраться, были ли нарушены её права как потребителя услуги, а также взыскать со Шнурова и соцсети по одной тысяче рублей.
Отмечается, что суд пока не принял иск к производству.
Ранее Лайф рассказывал, что Шнуров презентовал новую группу и получил шквал критики. Поклонники фронтмена "Ленинграда" обрадовались его появлению в соцсетях, но принять новый проект оказались готовы не все.
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