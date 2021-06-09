Медведев заявил, что "Единая Россия" "никогда не закончит как КПСС"

"Единая Россия" никогда не повторит судьбу КПСС, так как члены партии отвечают перед людьми. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании высшего и генерального советов партии.

"Я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем перед людьми", — сказал он, отметив, что соответствующий вопрос ему задали во время недавнего общения с журналистами.

Медведев напомнил, что советская правящая парти "ни перед кем не отчитывалась — во всяком случае, в законодательном плане". Она являлась основой общества и практически ни с кем не конкурировала. А "Единая Россия", в свою очередь, каждый раз подтверждает "своё право на управление через выборные процедуры". Он отметил, что если подходы, программы, а также помощь людям и поддержка партии окажутся востребованными и получат высокие оценки, то члены "Единой России" смогут продолжить ту работу, которую вели пять лет.