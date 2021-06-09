Захарова: Приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта

В ходе судебного заседания игнорировались базовые права подсудимого, факты и исторический контекст, указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Решение апелляционной палаты трибунала в Гааге оставить в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу является проявлением лицемерия по отношению к Сербии, как одной из участниц Балканских войн. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обвинительный приговор Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания "гаагским правосудием" других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал Анте Готовина, косовар Рамуш Харадинай и бошнякский полевой командир Насер Орич", — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила о том, что в ходе судебного процесса базовые права Младича не соблюдались. Все заявления адвокатов были отвергнуты судьями. У защитников не было доступа к полной и адекватной медицинской информации о здоровье Младича. Все ходатайства о временном освобождении для лечения были отклонены, несмотря на государственные гарантии, напомнила дипломат.

По словам Захаровой, в рамках Международного остаточного механизма и его предшественника — Международного трибунала по бывшей Югославии — игнорировались факты и исторический контекст событий на Балканах, связанных с распадом Югославии. Также происходил подрыв усилий по урегулированию конфликта и "восстановлению доверия" в регионе.

"Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта", — подытожила официальный представитель МИД России.

Напомним, что апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. При этом она сняла с генерала обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.