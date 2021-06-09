НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден отправился в первое зарубежное турне в качестве президента США

Планируется, что американский лидер встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а также с королевой Елизаветой II. После этого он примет участие в саммите ЕС — США. Кульминацией поездки станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

9 июня, 14:57
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС </p>

Джо Байден. Фото © ТАСС

Лидер США Джо Байден отправился в своё первое зарубежное турне на посту президента. Сегодня он вместе с супругой Джилл вылетел из Вашингтона.

Отмечается, что борт американского президента приземлится в Великобритании. Там 10 июня у американского лидера пройдут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Также в программе Байдена запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.

В Вашингтоне цикады "захватили" лайнер пула Байдена и сорвали вылет в Европу

В Вашингтоне цикады "захватили" лайнер пула Байдена и сорвали вылет в Европу

После этого глава Белого дома вылетит в Брюссель на встречу НАТО. Там же состоится и саммит ЕС — США. А кульминацией турне американского лидера станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США "повысят цену за насилие и репрессии" в Белоруссии новыми санкциями

сегодня в 15:13

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat

сегодня в 15:03

В МИД Украины назвали политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву

сегодня в 16:14

Бузова похвасталась, что на спектакль во МХАТе с её участием распроданы все билеты

сегодня в 16:22

В Сеть слили запись с репетиции Бузовой во МХАТе, и от её пения у пользователей пошла из ушей кровь

сегодня в 16:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1