Байден отправился в первое зарубежное турне в качестве президента США
Планируется, что американский лидер встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а также с королевой Елизаветой II. После этого он примет участие в саммите ЕС — США. Кульминацией поездки станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
Джо Байден. Фото © ТАСС
Лидер США Джо Байден отправился в своё первое зарубежное турне на посту президента. Сегодня он вместе с супругой Джилл вылетел из Вашингтона.
Отмечается, что борт американского президента приземлится в Великобритании. Там 10 июня у американского лидера пройдут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Также в программе Байдена запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.
После этого глава Белого дома вылетит в Брюссель на встречу НАТО. Там же состоится и саммит ЕС — США. А кульминацией турне американского лидера станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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