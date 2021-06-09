Байден отправился в первое зарубежное турне в качестве президента США

Лидер США Джо Байден отправился в своё первое зарубежное турне на посту президента. Сегодня он вместе с супругой Джилл вылетел из Вашингтона.

Отмечается, что борт американского президента приземлится в Великобритании. Там 10 июня у американского лидера пройдут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Также в программе Байдена запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.