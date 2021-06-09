"Нужно максимально исключить риски": Сенатор оценила усиление масочного режима в Москве

Усиление контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах Москвы оправданно, так считает сенатор Ольга Ковитиди. По её словам, текущая эпидемиологическая ситуация требует соблюдения всех мер предосторожности.

"Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции. Ведь здоровье каждого — это богатство всех", — подчеркнула Ковитиди в разговоре с RT.