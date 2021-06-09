"Нужно максимально исключить риски": Сенатор оценила усиление масочного режима в Москве
Ольга Ковитиди отметила, что сейчас важно исключить распространение инфекции и сохранить здоровье каждого.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Усиление контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах Москвы оправданно, так считает сенатор Ольга Ковитиди. По её словам, текущая эпидемиологическая ситуация требует соблюдения всех мер предосторожности.
"Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции. Ведь здоровье каждого — это богатство всех", — подчеркнула Ковитиди в разговоре с RT.
По словам сенатора, усиление контроля за ношением индивидуальных средств безопасности оправданно и требует поддержки не только жителей Москвы, но и гостей столицы.
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Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом.
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