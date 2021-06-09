Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Лайфом спрогнозировал, что ждёт гостей прошедшей 4 июня в Москве музыкальной церемонии "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" после известий о госпитализации певца Т-Killah с коронавирусом.

"Если человек знал, что болен, и пошёл туда, то он преступник. Это безответственно! Я уже не говорю о безнравственности всего того, что там происходило. Честно говоря, красную дорожку можно назвать "балом Сатаны", — заявил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что ему очень досадно за тех, кто пришёл на Премию Муз-ТВ, "желая получить радость от музыкального наслаждения и от каких-то номеров или чтобы показать свои наряды". По его словам, на красной ковровой дорожке в этот раз был "абсолютно другой разборняк", а иностранцы, которые смотрели трансляцию, наверняка сразу заметили отсутствие масок на участниках мероприятия.

"Назовём это образно вакханалией. Сложно прогнозировать, заразил ли T-Killah ещё кого-то. Надо спрашивать тех, кто заболел в последние дни. Там были и переболевшие, и с сертификатами, и те, кто не болел. Но это всё равно безответственно", — заключил Пригожин.