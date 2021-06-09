Творилась вакханалия: Пригожин рассказал, что ждёт гостей Премии Муз-ТВ после известий о ковиде у Т-Killah
Происходившее на красной дорожке — "бал Сатаны", считает продюсер. Многие гости появились на мероприятии без масок, напомнил он.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Лайфом спрогнозировал, что ждёт гостей прошедшей 4 июня в Москве музыкальной церемонии "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" после известий о госпитализации певца Т-Killah с коронавирусом.
"Если человек знал, что болен, и пошёл туда, то он преступник. Это безответственно! Я уже не говорю о безнравственности всего того, что там происходило. Честно говоря, красную дорожку можно назвать "балом Сатаны", — заявил Пригожин.
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При этом продюсер отметил, что ему очень досадно за тех, кто пришёл на Премию Муз-ТВ, "желая получить радость от музыкального наслаждения и от каких-то номеров или чтобы показать свои наряды". По его словам, на красной ковровой дорожке в этот раз был "абсолютно другой разборняк", а иностранцы, которые смотрели трансляцию, наверняка сразу заметили отсутствие масок на участниках мероприятия.
"Назовём это образно вакханалией. Сложно прогнозировать, заразил ли T-Killah ещё кого-то. Надо спрашивать тех, кто заболел в последние дни. Там были и переболевшие, и с сертификатами, и те, кто не болел. Но это всё равно безответственно", — заключил Пригожин.
Как ранее сообщал Лайф, певец T-Killah попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Позднее выяснилось, что тест музыканта на CoViD-19 показал положительный результат, а сам он рассказал о страшных последствиях инфекции. Артист поделился с подписчиками фотографией с больничной койки и признался, что его состояние оценивается скорее как средней тяжести. Из-за астмы ему "вдвойне тяжело дышать".
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