Умерла исполнительница главной роли в сказочном фильме "Три орешка для Золушки"

Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, сыгравшая главную роль в фильме "Три орешка для Золушки". Артистка скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщила супруга её коллеги, актёра Павла Травничека, в посте в "Фейсбуке".

Причина смерти не сообщается, однако известно, что в последние годы артистка боролась с раком лёгких.

Известность пришла к Шафранковой благодаря роли в сказке "Три орешка для Золушки" режиссёра Вацлава Ворличека. Всего она сыграла в более чем тридцати картинах, среди которых "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда", "Праздник подснежников" и других.