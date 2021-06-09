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Умерла исполнительница главной роли в сказочном фильме "Три орешка для Золушки"

Причина смерти Шафранковой пока не известна, в последние годы артистка боролась с онкологическим заболеванием.

9 июня, 14:39
<p>Либуше Шафранкова. Фото © ТАСС / CTK Photo / Vit Simanek</p>

Либуше Шафранкова. Фото © ТАСС / CTK Photo / Vit Simanek

Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, сыгравшая главную роль в фильме "Три орешка для Золушки". Артистка скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщила супруга её коллеги, актёра Павла Травничека, в посте в "Фейсбуке".

Причина смерти не сообщается, однако известно, что в последние годы артистка боролась с раком лёгких.

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Известность пришла к Шафранковой благодаря роли в сказке "Три орешка для Золушки" режиссёра Вацлава Ворличека. Всего она сыграла в более чем тридцати картинах, среди которых "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда", "Праздник подснежников" и других.

В феврале 2019 года в Чехии умер режиссёр сказочного фильма "Три орешка для Золушки" Вацлав Ворличек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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