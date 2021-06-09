Отвесивший пощёчину Макрону француз назвал свои действия спонтанными

Мужчина, давший пощёчину президенту Франции Эмманюэлю Макрону на публичном мероприятии, в ходе допроса заявил, что его действия не были спланированы. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на свой источник.

"Во время допроса главный подозреваемый сказал, что он действовал спонтанно, что его действия не были преднамеренными", — указал собеседник телеканала.

Также отмечается, что задержанным мужчинам, которые напали вчера на французского президента, продлили ещё на сутки срок содержания под стражей.

А ранее Лайф сообщал, что у сообщника напавшего правоохранители обнаружили дома оружие и "Майн кампф" Гитлера. Как стало известно, мужчина осуществлял видеосъёмку, когда его приятель отвесил пощёчину французскому президенту.