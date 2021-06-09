Медведев: У "Единой России" есть всё для уверенной победы на предстоящих выборах
По словам политика, базовые ценности партии "близки и понятны практически каждому", а программа, с которой единороссы выступали на выборах 2016 года, выдержала проверку на прочность.
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что у партии есть все возможности победить на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом он заявил в среду на совместном заседании высшего и генерального советов единороссов. По словам политика, базовые ценности партии "близки и понятны практически каждому" — это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности и ответственность перед избирателями.
"Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть всё, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами", — указал Медведев.
Лидер партии обратил внимание на тот факт, что программа, с которой "Единая Россия" выступала на выборах 2016 года, выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. За это время политсила сосредоточилась на выполнении стратегических документов, задач по развитию страны, которые были поставлены президентом, чтобы жизнь в каждом населённом пункте и в каждом регионе менялась к лучшему.
"Наши стратегические документы — для партии это ещё и наша программа — в целом выдержали проверку прочности, во многом были актуальные весь этот период", — добавил он.
Напомним, что ранее и президент России Владимир Путин, оценивая работу "Единой России", в том числе в сложных условиях пандемии, подчёркивал, что многие антикризисные инициативы, предложения по дополнительной поддержке людей звучали именно от партии власти. А многие, в том числе высокопоставленные партийцы, во время пандемии присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", становились волонтёрами. Целый ряд системных предложений единороссов прозвучал и в послании президента.
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