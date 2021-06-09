В кадре — охваченная огнём медсестра: Момент начала пожара в красной зоне рязанской больницы попал на видео
Стоит отметить, что оповещение людей и их эвакуация из здания начались до приезда спасателей. Как известно, сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в течение четырёх минут.
Опубликована запись с камер наблюдения из горевшей рязанской больницы. Видео © Телеграм-канал "Рязанская телега"
Появилось видео момента возгорания в рязанской больнице имени Семашко. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеграм-канал "Рязанская телега".
На кадрах видно, что медсестра выбегает из палаты в горящем медицинском костюме. Затем она оповещает коллег о случившемся. К ней на помощь приходит ещё одна сотрудница, которая пытается ликвидировать возгорание огнетушителем. Вскоре помещение заволакивает дымом.
Стоит отметить, что медицинские работники действовали чётко: оповещение пациентов и эвакуация начались до приезда спасателей. Как известно, сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в течение четырёх минут.
Ранее стало известно, что в Москву доставили ту самую медсестру, которая находилась в палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ. В результате происшествия 27-летняя девушка получила ожоги первой и второй степени. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Напомним, в ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе.
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