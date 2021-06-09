Опубликована запись с камер наблюдения из горевшей рязанской больницы. Видео © Телеграм-канал "Рязанская телега"

Появилось видео момента возгорания в рязанской больнице имени Семашко. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеграм-канал "Рязанская телега".

На кадрах видно, что медсестра выбегает из палаты в горящем медицинском костюме. Затем она оповещает коллег о случившемся. К ней на помощь приходит ещё одна сотрудница, которая пытается ликвидировать возгорание огнетушителем. Вскоре помещение заволакивает дымом.

Стоит отметить, что медицинские работники действовали чётко: оповещение пациентов и эвакуация начались до приезда спасателей. Как известно, сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в течение четырёх минут.

Ранее стало известно, что в Москву доставили ту самую медсестру, которая находилась в палате, где, предварительно, загорелся аппарат ИВЛ. В результате происшествия 27-летняя девушка получила ожоги первой и второй степени. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.