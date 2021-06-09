Байден не стал прогнозировать, смогут ли РФ и США прийти к согласию по вопросу кибербезопасности
Американский лидер отметил, что эта тема станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах с президентом России.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден не стал прогнозировать, получится ли Москве и Вашингтону прийти к договорённостям в сфере кибербезопасности на предстоящем саммите Россия — Штаты в Женеве.
"Кто знает? Посмотрим. Это будет предметом нашего обсуждения", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Европу.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.
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