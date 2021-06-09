Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости ковидом
Заммэра Анастасия Ракова призвала жителей столицы носить маски и перчатки, сократить контакты с людьми, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в последние дни в Москве, связан с несоблюдением профилактических мер. При этом власти не планируют вводить дополнительные ограничения. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
"Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал", — отметила Ракова.
Она призвала москвичей носить маски и перчатки, сократить контакты с людьми и соблюдать социальную дистанцию, а при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. При этом главной защитой от ковида Ракова назвала вакцинацию.
"В этом году у каждого из нас с вами есть возможность защитить и себя, и своих близких от этого страшного заболевания. Каждый может сделать прививку", — добавила она.
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Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом.
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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