Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости ковидом

Рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в последние дни в Москве, связан с несоблюдением профилактических мер. При этом власти не планируют вводить дополнительные ограничения. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал", — отметила Ракова.

Она призвала москвичей носить маски и перчатки, сократить контакты с людьми и соблюдать социальную дистанцию, а при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. При этом главной защитой от ковида Ракова назвала вакцинацию.

"В этом году у каждого из нас с вами есть возможность защитить и себя, и своих близких от этого страшного заболевания. Каждый может сделать прививку", — добавила она.