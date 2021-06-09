НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости ковидом

Заммэра Анастасия Ракова призвала жителей столицы носить маски и перчатки, сократить контакты с людьми, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.

9 июня, 14:30
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в последние дни в Москве, связан с несоблюдением профилактических мер. При этом власти не планируют вводить дополнительные ограничения. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал", — отметила Ракова.

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не требует введения локдауна

Она призвала москвичей носить маски и перчатки, сократить контакты с людьми и соблюдать социальную дистанцию, а при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. При этом главной защитой от ковида Ракова назвала вакцинацию.

"В этом году у каждого из нас с вами есть возможность защитить и себя, и своих близких от этого страшного заболевания. Каждый может сделать прививку", — добавила она.

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

"Люди несерьёзно относятся": Эпидемиолог Альтштейн назвал Лайфу причину резкого роста заболеваемости ковидом

Напомним, сегодня в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом: в Москве выявили 4124 инфицированных, а в целом по стране эта цифра поднялась до 10 407 — впервые с начала марта. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Нужно максимально исключить риски": Сенатор оценила усиление масочного режима в Москве

сегодня в 14:47

"День ото дня новый всплеск": В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом

сегодня в 12:14

Травмы, несовместимые с прокатом: Электросамокаты докатились до запрета в Санкт-Петербурге

сегодня в 13:37

Захарова: Приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта

сегодня в 15:05

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat

сегодня в 15:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1