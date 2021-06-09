Почему электросамокаты стали проблемой?

До появления СИМ (средств индивидуальной мобильности) пешеходы в основном двигались по тротуарам с общей скоростью в среднем 3–5 км/ч. Однако оказавшиеся на той же территории электросамокаты оказались значительно быстрее общего потока — их средняя скорость составляет 20–25 км/ч. Представьте себе, что вы едете на автомобиле по трассе с разрешённой скоростью 60 км/ч, а мимо вас пролетает болид Formula 1 на скорости 250–300 км/ч. Разумеется, скорость его движения и принятия решений пилотом болида будет радикально отличаться от скорости вашего движения и ваших решений.

Ещё в прошлом году, когда электросамокаты только начали набирать популярность, мы провели тест распространённой модели СИМ от китайского бренда Xiaomi. И уже тогда представителям закона и экспертам по автомобильному движению было ясно, что электросамокаты нуждаются в регулировании и ограничениях, которые позволят осуществлять их безопасную эксплуатацию.

Двигаясь в общем потоке со скоростью 3–5 км/ч, вы спокойно обходите неожиданно остановившихся людей, тех, кто внезапно сменил траекторию пути или просто споткнулся или задумался у витрины магазина. Находясь внутри этого же потока, но на скорости 20 км/ч, вы сталкиваетесь с тем, что каждое решение пешехода становится неожиданностью и реагировать на него нужно мгновенно, потому что лишней секунды или двух у вас уже нет, их "съела" ваша огромная, по сравнению с другими людьми на тротуаре, скорость.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Примечательно, что страдают от электросамокатов в основном не их пилоты, а дети, которые с пугающей регулярностью становятся жертвами чужой невнимательности. Голая статистика: 1 июня в Петербурге водитель электросамоката сбил ребёнка четырёх лет, 2 июня водитель электросамоката в Невском районе Петербурга сбил девочку пяти лет, в тот же день в Московском районе ещё один электросамокат сбивает мальчика четырёх лет. То есть всего за два дня происходит четыре ДТП, в которых страдают дети. И тут речь только о тех ДТП, в которых травмы оказались крайне серьёзными, а сколько аварий не попадает в зону внимания правоохранительных органов или СМИ?

Лайф направил запросы самым популярным кикшеринговым сервисам Петербурга, однако в Whoosh, Urent и Molnia либо вовсе не ответили, либо предложили следить за сообщениями Следственного комитета России.

Требование взять на контроль деятельность кикшеринговых компаний, по вине которых страдают дети и гибнут люди, поручил петербургским следователям глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Кикшеринг провоцирует ускорение

Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Тарифы кикшеринговых компаний зависят от скорости, на которой арендующий перемещается по улице. К примеру, петербургский кикшеринг Molnia предлагает три тарифа: "Эко", "Стандарт" и "Спорт". "Спорт" дороже "Эко" на три рубля в минуту, но разве это остановит лихача, который впервые может выбирать "спортивный стиль вождения"?

Тарифы зависят также от уровня спроса на транспорт в той или иной точке города, уровня заряда батареи, времени суток и стиля вождения. В правилах эксплуатации каждого из сервисов рассказывается о ПДД и о том, что управляющие электросамокатами пользователи должны соблюдать все требования закона при управлении средством индивидуальной мобильности. Однако в реальности люди не глядя подписывают очередное пользовательское соглашение, а затем разгоняются на Невском проспекте до 25–30 км/ч и избивают прохожих, которые делают им замечания. Так произошло, например, в ночь с 13 на 14 мая, когда пара пилотов кикшеринговых самокатов напали на пешехода, призывавшего их к ответственному вождению.

В частной беседе один из представителей кикшеринговой компании сообщил Лайфу, что официальных документов, запрещающих эксплуатацию электросамокатов в Петербурге, они не получали, но устный запрет был.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 3 июня на складе одной из кикшеринговых компаний прошёл обыск.

В других городах России операторы кикшеринга продолжают предоставлять услуги аренды, особенно не проверяя тех, кто арендует у них транспорт, и не заботясь об их безопасности и безопасности обыкновенных пешеходов. Но, скорее всего, после прецедента в Петербурге и выводов, которые обязательно последуют, ситуация изменится уже в масштабах всей страны.

Выработанные в Петербурге правила эксплуатации электросамокатов могут стать примером для других городов. О том, что городская администрация ведёт такую работу, Лайфу рассказали в кикшеринге Molnia.